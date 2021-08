Der englische Fußballmeister Manchester City hat beim Debüt von 118-Millionen-Mann Jack Grealish einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Citizens verloren am Sonntagabend bei Tottenham Hotspur 0:1 (0:0), der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte in der 55. Minute aus 20 Metern den goldenen Treffer.

Niederlage für Jack Grealish und Manchester City (Foto: SID)

Grealish, von Aston Villa gekommen, blieb bei seinem Debüt über weite Strecken blass, stand aber genau wie der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan 90 Minuten auf dem Platz. Im zweiten Sonntagsspiel hatte sich am Nachmittag West Ham United trotz eines Rückstands zur Pause bei Newcastle United 4:2 (1:2) durchgesetzt.

SID