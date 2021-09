Der FC Bayern lockt, Julian Nagelsmann schwärmt von ihm - doch Antonio Rüdiger zögert. "Für mich wird das jetzt die wichtigste Entscheidung meiner Profikarriere", sagte der Fußball-Nationalspieler im SID-Gespräch über seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Chelsea, er wolle daher "nichts überstürzen".

Julian Nagelsmann ist großer Fan von Antonio Rüdiger (Foto: SID)

Der deutsche Rekordmeister ist wie Real Madrid und Paris St. Germain interessiert am 28-Jährigen, der betonte: "Persönlich habe ich aber mit noch keinem anderen Verein gesprochen als mit Chelsea." Sein Berater und Halbbruder Sahr Senesie hatte aber dem Vernehmen nach schon Kontakt zu den Münchnern.

"Er hat eine super Entwicklung genommen", sagte Bayern-Coach Nagelsmann am Freitag, vom "Abstellgleis" sei Rüdiger zu "einem der entscheidenden Spieler" bei Chelsea gereift. Er schwärmte von dessen "Aggressivität", ergänzte aber schmunzelnd, er habe mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic "noch nicht gesprochen. Und wenn, würde ich es nicht verraten." Außerdem müsste er dann erstmal "schauen, ob noch Geld im Portemonnaie ist".

Rüdiger passt perfekt ins Münchner Beuteschema. Er wäre ablösefrei zu haben, sein Gehalt liegt derzeit bei vergleichsweise bescheidenen sechs Millionen Euro. Unter Trainer Thomas Tuchel hat er absolutes Top-Niveau erreicht.

"Ich habe mich noch nie besser gefühlt", sagte er. Tuchels Anteil daran ist groß. "Thomas hat ihn extrem gut angepackt", sagte Nagelsmann, Rüdiger betonte: "Es ist unglaublich, wie viele Spieler er hier nochmal auf das nächste Level gebracht hat."

Nach dem Triumph in der Champions League sowie den Titel in Europa League, Supercup und FA Cup sieht er die englische Meisterschaft als Ziel: "Das wäre ein absoluter Traum." Die Konkurrenz aus Manchester und Liverpool aber sei stark, die Premier League zu gewinnen wohl "noch nie so schwierig" gewesen wie aktuell.

SID