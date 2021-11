Der doppelt geimpfte Fußball-Star Kevin De Bruyne vom englischen Meister Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte Teammanager Pep Guardiola am Freitag mit. Der Belgier, der zuletzt bei der Nationalmannschaft weilte, müsse laut Guardiola "zehn Tage in Isolation". Somit verpasst der Offensivspieler nicht nur das Heimspiel in der Premier League am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den FC Everton, sondern auch die Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain am kommenden Mittwoch.

De Bruyne ist positiv auf Corona getestet (Foto: SID)

"Im Moment sterben Menschen in dieser Pandemie. Er war natürlich geimpft, er ist besser geschützt", sagte Guardiola: "Die Symptome werden hoffentlich schwach sein." Der Katalane sei jedoch "nicht besorgt über unseren Rhythmus oder darüber, dass er uns fehlen wird. Die Person ist wichtiger." City liegt in der Premier League drei Zähler hinter Tabellenführer FC Chelsea. In der Königsklasse führt das Guardiola-Team als einer der Gegner von RB Leipzig die Gruppe A an und hat beste Chancen auf das Achtelfinale.

SID