Gareth Southgate bleibt Teammanager der englischen Nationalmannschaft und soll die Three Lions mindestens bis zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen. Der 51-Jährige hat am Montag seinen Vertrag bis Dezember 2024 verlängert, wie der englische Verband FA bekannt gab. "Ich freue mich sehr", sagte Southgate: "Es bleibt ein unglaubliches Privileg, dieses Team zu führen."

England: Neuer Vertrag für Gareth Southgate (Foto: SID)

Southgate, seit fünf Jahren Nationaltrainer, hatte England 2018 bei der WM in Russland ins Halbfinale geführt. Das EM-Finale im Sommer in London ging gegen Italien verloren. Bis 2024 soll nun bei der WM in Katar oder der EM in Deutschland der erste Titel seit dem WM-Triumph von Wembley 1966 her. "Wir haben eine große Chance vor uns", sagte Southgate, alle seien gespannt, "was diese Mannschaft in Zukunft erreichen kann."

SID