Die Premiere von Ralf Rangnick als Teammanager des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United könnte noch einige Tage auf sich warten lassen. Nach SID-Informationen wird es bis zur Vollzugsmeldung noch etwas dauern, weil die Erstellung der Arbeitspapiere seit dem Brexit deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Demnach wird Rangnick sein Debüt wahrscheinlich noch nicht am Donnerstag in der Ligapartie gegen den FC Arsenal feiern.

Rangnicks erster Arbeitstag bei ManUnited verzögert sich (Foto: SID)

Das Topspiel gegen den FC Chelsea verfolgte Rangnick am Sonntag nach SID-Informationen ohnehin noch aus seiner Heimat Leipzig. Der 63-Jährige ist sich bereits seit einigen Tagen mit United einig und wird voraussichtlich bis Saisonende das Amt als Teammanager übernehmen.

Anschließend soll Rangnick für zwei Jahre als Berater der Red Devils fungieren. Den bisherigen Teammanager Ole Gunnar Solskjaer hatte Manchester zu Wochenbeginn entlassen.

SID