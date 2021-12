Es kann losgehen: Teammanager Ralf Rangnick hat die Arbeitserlaubnis für seinen Amtsantritt bei Manchester United erhalten. Das gab der englische Fußball-Rekordmeister am Donnerstag bekannt. Rangnick werde am Freitag offiziell vorgestellt und am Sonntag bei Crystal Palace (15.00 Uhr/Sky) zum ersten Mal an der Seitenlinie für United stehen.

England: Rangnick erhält Arbeitserlaubnis (Foto: SID)

Gegen den FC Arsenal am Donnerstag (21.15 Uhr/Sky) wird Interimscoach Michael Carrick noch die Verantwortung tragen. Rangnick (63) war schon am Montag als Nachfolger des geschassten Ole Gunnar Solskjaer bestätigt worden. Der frühere Bundesliga-Coach soll United bis Saisonende betreuen und dem Klub danach für zwei Jahre als sportlicher Berater dienen.

Aufgrund des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs ist es schwieriger, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, daher kam es zu der Verzögerung bei Rangnick. Zudem erschwerten laut Medien neue Pandemie-Regeln die Einreise.

SID