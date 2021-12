Das Kommen des russisch-israelischen Oligarchen Roman Abramowitsch hat dem englischen Traditionsverein Chelsea FC nicht nur viele Hunderte Millionen Pfund an Sponsorengeldern eingebracht, sondern auch viele Tore beschert.

Foto von Janosch Diggelmann auf Unsplash

Die Liste der Weltklassestürmer beim Londoner Spitzenverein ist lang, Didier Drogba, Frank Lampard und Eden Hazard sind nur einige der Topspieler, die sich in den letzten Saisonen in die Torschützenlisten des Vereins eingetragen haben. Aber nicht nur sie waren es, die Tore bei den trefferreichsten Spielen der letzten Jahrzehnte beigetragen haben.

Hier finden Sie nun die fünf torreichsten Spiele des FC Chelsea in der Geschichte der Premier League.

Chelsea - Sunderland 7:2 (2010)

Zur Halbzeit der Saison 2009/10 belegten Chelsea und Manchester United die beiden ersten Plätze der Premier-League, und das Heimspiel gegen Sunderland galt für die Blues lediglich als lästige Pflicht.

Aber die Mannschaft rund um Nicolas Anelka tat mehr, als nur die drei Punkte für den Sieg einzufahren. Der Franzose war mit seinen beiden Treffern maßgeblich am 7:2-Erfolg seines Teams beteiligt. Für das Glanzlicht dieses Spiels sorgte aber mit Sicherheit Ashley Cole, der nicht nur mit seinem genialen Treffer in der ersten Halbzeit einmal mehr sein Standing als Linksverteidiger in der Mannschaft unterstricht, sondern auch in diesem Spiel als Assistgeber fungierte.

Aber Sunderland gab sich nicht auf, und erzielte gegen die Mannschaft von Starcoach Carlo Ancelotti gegen Ende des Spiels noch zwei Ehrentreffer, eines davon steuerte der ehemalige Chelsea-Spieler Boudewijn Zenden bei. Zwei Treffer gelangen in dieser Saison neben Sunderland nur noch Everton an der Stamford Bridge. Chelseas brillante Verteidigung war das Fundament für den Titelgewinn in dieser Saison.

Everton - Chelsea 3:6 (2014)

Ebenfalls neun Treffer fielen im August 2014, als Chelsea unter „The Special One“ José Mourinho im Goodison Park von Liverpool triumphierte.

Schon nach drei Minuten führen die Londoner durch Treffer von Diego Costa und Branislav Ivanovic mit 2:0, doch Everton verkürzte knapp vor der Pause durch Kevin Mirallas. Es kam wieder Leben in das Spiel.

Zwischen der 67. und 77. Minute fielen 5 Treffer und die Torfolge von 1-3, 2-3, 2-4 und 3-4 belegt die Spannung in diesem Spiel. Erst die späten Treffer durch den Brasilianer Ramires und den Mann der ersten und letzten Minute in diesem Spiel, Diego Costa, war dieses Match zu Gunsten von Chelsea entschieden. Die Zuschauer im Goodison Park sahen an diesem Tag das trefferreichste Spiel der Premier-League in der ganzen Saison.

Chelsea - Crystal Palace 6:2 (1998)

Derbys sind immer etwas Besonderes, und dies gilt ganz bestimmt für jene in London. Auch in dieser Begegnung der Saison 1997/98 stand an der Stamford Bridge einiges auf dem Spiel. Für manche Fußballfans klingt der Name „Crystal Palace“ eher wie die Bezeichnung für ein Online-Slot-Spiel, und an diesem Tag hatte Chelsea mit Sicherheit das Glück, gegen sie antreten zu können. Drei Treffer des italienischen Starstürmer-Duos Gianluca Vialli und Gianfranco Zola ebneten bereits in der ersten Halbzeit den Weg zum vollen Punktegewinn. Die weiteren drei Treffer von Dennis Wise und Tore-Andre Flo besiegelten den Dreipunkte-Erfolg.

Aber zu Beginn des Spiels sah es nicht unbedingt nach einem Kantersieg der Blues aus, denn der Isländer Herman Hreidarssons Tor brachte nach sieben Minuten die Fans der Heimmannschaft zum Schweigen. Gianluca Vialli war es vorbehalten kurz vor dem Halbzeitpfiff Chelsea in Führung zu schießen. Die zweite Halbzeit sah ein offenes Spiel, in der lange Zeit keine weiteren Treffer fielen. Erst in den letzten zehn Minuten zappelte der Ball dann vier Mal wieder im Netz, ähnlich einem durcheinandergekommenen Londoner Busfahrplan, wenn vier Busse nach einer Stunde Wartezeit fast gleichzeitig in die Station einfahren.

Chelsea - Aston Villa 8:0 (2012)

Auf einen gemütlichen Abend hatte sich die Mannschaft aus Birmingham nicht eingestellt, aber es sollte für Aston Villa noch schlimmer kommen. Das Team aus den englischen Midlands war seit sechs Spielen in der Meisterschaft ungeschlagen, als sie sich nach London aufmachten; sie waren also alles andere als in schlechter Form. Die Stamford Bridge mussten Sie nach Spielende dennoch mit einem aschfahlem Gesicht verlassen, und dies einen Tag vor Weihnachten, denn Chelsea hatte Villa die schwerste Niederlage in der höchsten englischen Spielklasse aller Zeiten zugefügt.

Wie Mourinho vor ihm, so war auch Rafa Benitez kein Trainer, der für einen bedingungslosen offensiven Fußballstil bekannt ist. Doch in diesem Spiel passte jedoch einfach alles. Frank Lampard dirigierte sein Team vom Mittelfeld aus, erzielte mit einem Weitschuss einen Treffer in der 58. Minute und er war auch einer der sieben verschiedenen Torschützen in diesem Spiel. Auch das ein weiterer Premier-League-Rekord.

Nur dem brasilianischen Teamspieler Ramires war es vorbehalten, in diesem Spiel zwei Treffer zu erzielen, wobei sein Treffer zum 8:0 erst in der Nachspielzeit fiel. Die weiteren Treffer bei diesem Schützenfest erzielten ebenfalls ausschließlich Legionäre im Dienst der Londoner: David Luiz, Oscar, Ivanovic, Fernando Torres und Eden Hazard.

Chelsea - Wigan Athletic 8:0 (2010)

Im Monat Mai fallen jedes Jahr die letzten Entscheidungen in der Premier League, und oft kommt es zum Showdown um die Meisterschaft auch noch in der allerletzten Runde. So war es auch in der Saison 2009/10, als Chelsea unbedingt einen Sieg benötigte, um dem dreifachen Meister der letzten drei Spielzeiten Manchester Uniteds doch noch den Titel streitig machen zu können.

Und es wurde eine ausgelassene Meisterfeier. Der überragende Ivorer Didier Drogba glänzte nicht nur in diesem Spiel, sondern brachte es in der ganzen Saison auf 29. Treffer. Mit dieser Trefferausbeute wurde er Torschützenkönig in der Premier League in dieser Saison.

Michael Ballack und John Terry hatten leichtes Spiel mit dem späteren FA-Cup Sieger Wigan, denn ein Platzverweis in der ersten Halbzeit gegen die Mannschaft des mehrfachen österreichischen Teamspielers Paul Scharner, erleichterte die Aufgabe ungemein. Das Ergebnis war bei Spielende Chelseas höchster Premier League-Sieg aller Zeiten und mit diesen acht Treffern schafften Sie es, einen weiteren Rekord zu brechen: Chelsea erzielte in dieser Saison 103 Tore, sechs mehr als die 97 Tore von Manchester United aus der Saison 1999/00. Chelsea wurde mit diesem Sieg zum vierten Mal englischer Meister, und dieses Spiel ging vor fast einem Vierteljahrhundert mehrfach in die Geschichtsbücher des englischen Fußballs ein.