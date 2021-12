Der deutsche Teammanager Ralf Rangnick ist mit den Fortschritten bei Manchester United unzufrieden. "Jeder ambitionierte Trainer will in größeren und schnelleren Schritten vorwärts kommen", sagte der 63-Jährige am Mittwoch. "Aber dafür musst du in der Lage sein, auch zu trainieren."

Ralf Rangnick möchte mit United mehr trainieren (Foto: SID)

Die Corona-Problematik bremst aus Rangnicks Sicht die Erneuerung. "Wir mussten unser Trainingszentrum für vier Tage schließen", sagte er, anschließend hätten seine Spieler allerdings einen guten Eindruck gemacht - daher sei das jüngste 1:1 beim Abstiegskandidaten Newcastle United "eine böse Überraschung" gewesen. Es war nach einer Corona-Zwangspause das erste United-Spiel seit zwei Wochen.

Am Donnerstag gegen den FC Burnley (21.15 Uhr/Sky) wird Verteidiger Victor Lindelöf nach einem positiven Test weiter fehlen. Paul Pogba fällt mit Oberschenkelproblemen aus.

SID