Der FC Liverpool hat ohne seinen Teammanager Jürgen Klopp einen Sieg im fulminanten Spitzenspiel beim FC Chelsea verschenkt. Die Reds mussten sich beim von Thomas Tuchel betreuten Champions-League-Sieger trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 (2:2) begnügen.

Punkteiteilung an der Stamford Bridge (Foto: SID)

Der nach einem positiven Corona-Testergebnis in Quarantäne sitzende Klopp freute sich zunächst über die Treffer von Sadio Mane (9.) und Mohamed Salah (26.). In einer hochklassigen Begegnung glichen Mateo Kovacic (42.) und Christian Pulisic (45.+1) aber aus. Von dem Unentschieden profitierte Spitzenreiter Manchester City, der nun zehn Punkte vor Chelsea und elf vor Liverpool liegt.

Vor dem Anpfiff gab es auf beiden Seiten reichlich Wirbel. Tuchel verzichtete auf Torjäger Romelu Lukaku. Der belgische Nationalspieler hatte öffentlich Unzufriedenheit über seine Situation geäußert. Lukaku hatte in einem Interview mit Sky Sport Italia gesagt, dass er bei Chelsea und unter Tuchel "nicht glücklich" sei. Er fügte an, dass er "wirklich hoffe", wieder für Inter Mailand zu spielen.

In Abwesenheit des noch vor Weihnachten positiv getesteten Timo Werner stürmte diesmal Kai Havertz, auch Antonio Rüdiger stand in der Startelf. Bei Liverpool fehlten neben Klopp kurzfristig auch Torhüter Alisson Becker, Roberto Firmino und Joel Matip aufgrund eines Corona-Verdachts. Klopp wurde durch seinen Assistenten Pepijn Lijnders vertreten.

Die Begegnung nahm sofort richtig Fahrt auf. Mane, der seinem Gegenspieler Cesar Azpilicueta schon nach wenigen Sekunden den Ellbogen ins Gesicht rammte und nur Gelb sah, vergab die erste Möglichkeit (5.). Auf der anderen Seite scheiterte der Ex-Dortmunder Pulisic an Ersatztorhüter Caoimhin Kelleher (6.). Drei Minuten später machte es Mane in einem unglaublich intensiven Spiel besser.

Das Tempo blieb auch in der Folge hoch, Liverpool gewann immer mehr an Sicherheit. Mane veredelte einen sehenswerten Angriff nach einem Stellungsfehler von Rüdiger zum 2:0.

Chelsea schlug noch vor der Pause zurück. Kovacic traf im Rückwärtslaufen in den Winkel, Pulisic glich vor 40.072 Zuschauern aus. An der Stamford Bridge waren erstmals seit 1994 in der Premier League Zuschauer auf Stehplätzen zugelassen. Chelsea beteiligt sich mit vier anderen Klubs an der Testphase ("safe standing").

Auch nach dem Wechsel stürmten beide Teams munter drauf los, es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten.

Titelverteidiger Manchester City hatte am Neujahrstag seine Siegesserie durch ein 2:1 (0:1) beim FC Arsenal fortgesetzt. Rodri (90.+3) traf in der Nachspielzeit zum elften Ligasieg in Folge, zuvor hatte Riyad Mahrez (57.) per Elfmeter die Führung der Gastgeber von Bukayo Saka (31.) ausgeglichen. Arsenal spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Gabriel (59.) in Unterzahl.

"Im Dezember ist niemand Meister. Wir werden noch Spiele verlieren", sagte Teammanager Pep Guardiola und ergänzte: "Ich kann der Mannschaft nur gratulieren, aber wir müssen uns konzentrieren."

SID