Alter schützt vor Gegentoren nicht! Der amtierende Championsleague-Sieger FC Chelsea London hat den Vertrag mit seinem 37-jährigen, brasilianischen Innenverteidiger Thiago Silva bis 2023 verlängert.

Silva bleibt bis 2023 bei den Blues (Foto: SID)

Im Sommer 2020 kam der in Rio de Janeiro geborene Thiago Emiliano da Silva von der Seine an die Stamford Bridge und wechselte dabei ablösefrei von Paris Saint-Germain zu den "Blues". "Ich hätte nie gedacht, dass ich drei Jahre hier in diesem großartigen Verein spielen würde, also bin ich sehr glücklich, noch eine weitere Saison zu bleiben", wird Silva in einer Klub-Aussendung zitiert.

Thiago Silva, der neben der brasilianischen Staatsbürgerschaft auch seit 15. März 2019 die französische besitzt, absolvierte in seiner erfolgreichen Karriere (25 Titel) 102 Länderspiele für Brasilien und beim FC Chelsea bisher 56 Partien für das Team vom deutschen Trainer Thomas Tuchel, der auf den Abwehrchef als Stammkraft zählt und mit ihm bereits bei Paris SG zusammen arbeitete. Mit dem Champions-League-Titel in der vergangenen Spielzeit erfüllte sich Silva auch den Traum vom Triumph in der Königsklasse, nachdem er zuvor u.a. sieben Mal Französicher Meister (mit PSG) und ein Mal italienischer Meister (AC Milan) wurde.

SID