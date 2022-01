Teammanager Pep Guardiola von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der englische Meister am Donnerstag mitteilte, wird der 50-Jährige das Drittrunden-Spiel im FA Cup am Freitag bei Swindon Town (21.00 Uhr) verpassen. Auch Guardiolas Assistent Juanma Lillo erhielt nach einem Test am Dienstag ein positives Ergebnis.

Auch Pep Guardiola positiv getestet (Foto: SID)

Co-Trainer Rodolfo Borrell übernimmt die Betreuung der Mannschaft. Guardiola und Lillo befinden sich in Isolation. Laut Klub-Angaben stieg die Zahl derjenigen, die sich in Quarantäne befinden auf 21. Sieben Profis seien betroffen sowie 14 Mitarbeiter.

SID