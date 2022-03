Der ehemalige RB Salzburg und RB Leipzig-Trainer Jesse Marsch hat bei seinem Debüt als Teammanager des englischen Fußball-Erstligisten Leeds United eine Niederlage kassiert. Der 48-Jährige US-Amerikaner unterlag mit Leeds bei Leicester City 0:1 (0:0).

Marsch verliert bei Leeds-Debüt (Foto: SID)

Dadurch verpasste es Leeds, sich im Tabellenkeller ein wenig Luft zu verschaffen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt. Harvey Barnes (67.) traf für die Foxes.

Jesse Marsch hatte am Montag die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Argentiniers Marcelo Bielsa angetreten. Marsch´ Vertrag läuft bis Sommer 2025. Am 5. Dezember war der US-Amerikaner bei RB Leipzig freigestellt worden, in der vergangenen Saison gewann er mit dem FC Red Bull Salzburg in Österreich das Double.

SID