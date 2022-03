Abwehrspieler Robin Koch sehnt sich nach seiner langen Verletzungspause nach der Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft. "Für mich ist es das Größte, für Deutschland zu spielen. Wenn man das mal erreicht hat, dabei war und die Hymne gesungen hat, das ist besonders", sagte der 25-Jährige bei Sky: "Es ist eine Zusatzmotivation für die Trainingseinheiten und die Spiele, sich für die Nationalmannschaft zu zeigen."

Robin Koch (L.) hofft auf DFB-Comeback (Foto: SID)

Für Koch, der mit Leeds United um den Klassenerhalt in der Premier League kämpft, ist eine Teilnahme an der WM im Winter das große Ziel. Bundestrainer Hansi Flick habe sich bereits über seinen Gesundheitsstatus erkundigt. "Dass jemand auch in schwierigen Zeiten nachfragt, gibt einem Spieler vor allem in der Zeit der Verletzung ein gutes Gefühl", sagte Koch, der im vergangenen Jahr monatelang wegen einer Schambeinprellung ausgefallen war.

Deutschland startet mit einem Länderspiel-Doppelpack gegen Israel am 26. März und drei Tage später in den Niederlanden ins WM-Jahr. Ob er bei den ersten Tests dabei sei, "sehen wir dann am Freitag", sagte der achtmalige Nationalspieler Koch. "Ich habe wenig Zeit, mir darüber Gedanken zu machen", so der Ex-Freiburger.

SID