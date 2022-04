Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich an die Spitze der deutschen Torjäger in der Premier League geschossen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City erzielte am Samstag beim 2:0 (2:0) beim FC Burnley seinen 34. Treffer in Englands Top-Liga und ließ damit Mesut Özil hinter sich, der 33-mal für den FC Arsenal getroffen hatte.

Ilkay Gündogan erzielte seinen 34. PL-Treffer (Foto: SID)

Gündogan lief zum 151. Mal in der Premier League auf. 2016 war der gebürtige Gelsenkirchener aus Dortmund zu City gewechselt. Unter Teammanager Pep Guardiola ist er Leistungsträger beim Tabellenführer - mit vielen Offensivaktionen. Den Rekord bewertete Gündogan gewohnt bescheiden. "Soll ich darauf stolz sein? Ich bin nicht sicher", sagte er: "Aus meiner Sicht ist es wichtig, auf und neben dem Platz so gut wie möglich zu helfen."

In der vergangenen Saison hatte Gündogan 13-mal getroffen, in Burnley legte er nach der Führung durch den früheren Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (5.) mit seinem sechsten Saisontor (25.) nach. Wichtiger als sein Tor sei der Sieg gewesen, mit dem City vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag gegen den FC Liverpool auf Platz eins blieb. - Die deutschen Toptorjäger in England in der Übersicht:

1. Ilkay Gündogan 34

2. Mesut Özil 33

3. Jürgen Klinsmann 29

3. Uwe Rösler 29

5. Leroy Sane 25

6. Robert Huth 21

7. Lukas Podolski 19

8. Michael Ballack 17

8. Andre Schürrle 17

SID