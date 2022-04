Der FC Chelsea hat in der Premier League seine Champions-League-Ambitionen unterstrichen. Dank eines späten Treffers des Ex-Dortmunders Christian Pulisic (90.) gewann die Mannschaft von Teammanager Thomas Tuchel das Londoner Duell gegen West Ham United - am Donnerstag im Europaleague-Halbfinal-Hinspiel gegen Glasners Eintracht Frankfurt - mit 1:0 (0:0) und festigte den dritten Tabellenrang. Nach dem Spiel bestätigte der deutsche Trainer den Abgang von DFB-Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger im Sommer.

Tuchel bestätigt den Abgang von Rüdiger bei Chelsea (Foto: SID)

West Ham verpatzte durch die Niederlage seine Generalprobe vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League. Dort treffen die Londoner am Donnerstag auf Bundesligist Eintracht Frankfurt - ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker.

Nach einer Notbremse und anschließender Roter Karte gegen Abwehrspieler Craig Dawson (86.) bestritt West Ham die Schlussphase in Unterzahl. Den fälligen Elfmeter für Chelsea verschoss Jorginho. Jedoch erzielte der Ex-Dortmunder Pulisic nur kurze Zeit später doch noch das Siegtor.

Bei Chelsea standen die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf. Rüdiger fehlte angeschlagen. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus, er kann ablösefrei gehen. "Die Situation ist, dass er den Verein verlassen wird. Das hat er mir in einem privaten Gespräch mitgeteilt", sagte Tuchel.

Bildet Rüdiger bald mit Alaba Innenverteidiger-Duo bei Real?

Der 29-jährige, gebürtige Berliner wurde in den vergangenen Wochen auch mit einer Rückkehr in die Deutsche Bundesliga in Verbindung gebracht. Laut der Bild-Zeitung soll der 50-malige DFB-Nationalspieler jedoch vor einer Einigung mit Championsleague-Halbfinalist Real Madrid stehen.

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat bestätigt, wonach der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger Chelsea im Sommer verlassen will.#skypl pic.twitter.com/B3FO4BvcPU — Sky Sport (@SkySportDE) April 24, 2022

