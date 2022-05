Championsleague-Finalist FC Liverpool "patzte" am Samstag am 35. Spieltag in der Premierleague, auch wenn die Elf von Teammanager Jürgen Klopp mit dem 1:1 gegen Tottenham Hotspurs die Tabellenführung übernahm. Doch die "Reds" ließen zwei Punkte liegen und Manchester City (ein Spiel weniger), beide haben aktuell 83 Zähler, könnte heute gegen Newcastle United - ab 17:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker -mit einem Sieg den Vorsprung auf 3 Zähler ausbauen drei Runden vor Saisonende. Betretene Mienen nach dem Match gegen die Spurs bei Jürgen Klopp.

"Ich bin noch derjenige, der am besten drauf ist", meinte der 54-jährige bei "Sky" und verwies damit auf den Frust in der Kabine. Klopp weiter: "Die Spieler dürfen traurig sein, das ist nicht das Problem. Im Moment ist die Enttäuschung groß. Ich kann die Stimmung jetzt nicht von null auf 100 hochfahren. In erster Linie sollten wir aber aufhören, uns wie auf einer Beerdigung zu benehmen. Ich habe das nicht zu den Jungs gesagt, aber das ist ein bisschen die Stimmung hier."

Im Meisterschaftsrennen und Fernduell mit dem amtierenden Meister Manchester City, der am Mittwoch im Championsleague-Halbfinale gegen Real Madrid ausschied, haben sich die "Reds" zumindest im Frühjahr keinen Vorwurf zu machen. Die letzte Premierleague-Niederlage liegt fast ein halbes Jahr zurück: am 28. Dezember in Runde 20 mit 0:1 bei Leicester City setzte. Seit dem Jahreswechsel verbuchte der FC Liverpool in 15 Spielen stolze 39 von 45 möglichen Punkten.

Klopp kritisiert Spurs-Spielweise

Doch mit dem 1:1 gegen Tottenham erhält der Traum vom Quadrupel einen Dämpfer. Jürgen Klopp: "Das war der Gegner, den wir in diesem Moment nicht gebrauchen konnten. Wenn du mit dieser Weltklassetruppe so hinten drin stehst, macht es das natürlich schwer. Für uns wäre es eine Katastrophe, so zu spielen, aber die fühlen sich damit wohl und im Match drin."

Den League Cup haben der Ex-Salzburger Sadio Mané und Co. bereits im Februar eingefahren, samt Meister-Titel-Chance in der Premier League "tanzen" die "Reds" noch auf zwei weiteren Hochzeiten. Neben dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (28. Mai in Paris) steht auch das Endspiel im FA Cup gegen den FC Chelsea London mit Teammanager Thomas Tuchel an. Zusätzlich wartet das schwere Restprogramm in der Liga.

In den letzten drei Runden geht es gegen Aston Villa, FC Southampton - mit dem österreichischen Coach Ralph Hasenhüttl - und Wolverhampton. Titel-Rivale Manchester City mit Teammanager Pep Guardiola hat heute Newcastle und dann Wolverhampton, Frankfurts Europaleague-Final-Gegner West Ham United und Aston Villa als Rest-Programm.

Klopp: "...ist alles kein Kindergarten"

Jürgen Klopp zur Ausgangslage: "Wir haben drei superschwere Spiele vor uns. Am Dienstag Aston Villa, dann Southampton, die wahrscheinlich auch noch Punkte wollen. Dazu Wolverhampton, die um Europa kämpfen. Das ist alles kein Kindergarten."

Der ehemalige Erfolgscoach von Mainz 05 & Borussia Dortmund bleibt gewohnt optimistisch und sei, auch wenn das Ergebnis gegen Tottenham nicht stimmte, "stolz und glücklich" über die dargebotene Vorstellung.

Foto: SID