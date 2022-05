Matchwinner für Tottenham: Harry Kane

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Die Tottenham Hotspur haben im Rennen um die Champions-League-Qualifikation in der englischen Premier League einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Londoner Rivalen FC Arsenal siegten die Spurs am Donnerstagabend mit 3:0 (2:0) und rückten damit bis auf einen Punkt an Arsenal auf dem vierten Platz heran.

Englands Stürmerstar Harry Kane (22., Foulelfmeter/37.) brachte die Spurs in Führung, die nach der Gelb-Roten Karte für Rob Holding (33.) lange in Überzahl spielten. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte der Südkoreaner Son Heung-min zum 3:0-Endstand (47.).

