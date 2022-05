Skandal in Premier League: Patrick Vieira tritt bei Platzsturm Fan -  mit [Video]

Um den 45-Jährigen herum herrschte pure Ekstase, ein Everton-Fan sprang dabei wild gestikulierend auf Vieira zu.

Dieser ging zunächst weiter in Richtung Katakomben, drehte sich dann aber doch noch um. Wie Videoaufnahmen zeigen, griff der Franzose nach dem Fan, der daraufhin ins Straucheln geriet. Vieira trat zudem leicht nach den Beinen des fallenden Mannes, ehe weitere Fans dazwischen gingen.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ