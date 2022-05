WAS FÜR EIN DRAMA! Manchester City liegt 0:2 zurück, Liverpool hat zwischenzeitlich beste Chancen auf die Meisterschaft, doch dann drehen die Skyblues das Spiel innerhalb von fünf Minuten und sichern sich mit einem irren Schlussspurt den Titel! Endstand 3:2 für die Elf von Pep Guardiola.

Der FC Liverpool hingegen hat den Meistertitel in der Premier League verpasst. Die Reds bezwangen am 38. Spieltag die Wolverhampton Wanderers 3:1 (1:1), landeten aufgrund des 3:2-Erfolgs von Spitzenreiter Manchester City im Parallelspiel nur auf Platz zwei. Pedro Neto brachte die Gäste in Front (3.). Sadio Mané (24.), Mohamed Salah (84.) und Andy Robertson (89.) drehten die Partie.

ManCity gewinnt die Meisterschaft mit einem Tor Vorsprung!

Foto: SID