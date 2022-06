Milner (r.) und Klopp arbeiten weiter zusammen

Mit "hocherfreut" kommentierte Teammanager Jürgen Klopp die Vertragsverlängerung von James Milner beim englischen FA-Cup- und Ligapokalsieger FC Liverpool. "Das ist wichtig für uns, für uns alle", betonte der deutsche Coach.

Der ehemalige englische Nationalspieler Milner geht damit in seine achte Saison an der Anfield Road, er war 2015 ablösefrei von Manchester City zu LFC gewechselt. Für die Reds bestritt Milner 289 Spiele und half mit, sechs Trophäen in den letzten Jahren zu gewinnen, darunter auch Champions League und die Meisterschaft. "Seine Professionalität ist der Maßstab für jeden Athleten", betonte Klopp.

