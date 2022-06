Der englische Fußballklub FC Arsenal hat den portugiesischen Mittelfeldspieler Fabio Vieira verpflichtet. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Der 22-Jährige kommt vom FC Porto und erhält einen "langfristigen" Vertrag. Die Ablösesumme liegt bei 42 Millionen Euro. Vieira kam in der vergangenen Saison in 27 Ligaspielen zum Einsatz (sechs Tore).

Arsenal verpflichtet Fabio Vieira für 42 Millionen Euro

Foto: AFP/SID/MIGUEL RIOPA

"Fabio ist ein sehr kreativer Spieler, der hohe Qualität und Vielseitigkeit in unser Angriffsspiel bringen wird", erklärte Teammanager Mikel Arteta.

