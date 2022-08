EFL Championship bis 2024 bei DAZN

Der Streaming-Anbieter DAZN hat die Rechte an der englischen EFL Championship (2. Liga), dem Ligapokal sowie der League One (3. Liga) und League Two (4. Liga) um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Das teilte DAZN am Dienstag mit. Damit bleibt DAZN nicht nur die Heimat von drei der vier höchsten englischen Fußball-Ligen, sondern auch der beiden großen englischen Pokalwettbewerbe.

Neben dem Ligapokal überträgt DAZN weiterhin den traditionsreichen FA Cup und auch den Community Shield (Supercup), den Pokalsieger FC Liverpool vor zwei Wochen durch einen 3:1 gegen Meister Manchester City gewann.

Die Premier League wird hingegen weiterhin bei Sky zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender hat sich bereits im letzten Sommer die Rechte der höchsten englischen Spielklasse bis 2025 gesichert.

