Zum Abschluss des 3. Spieltags der Premier League kommt es zum Montagabend-Mega-Match zwischen Manchester United vs. FC Liverpool im Old Trafford. "Red Devils" kontra "Reds" - heute ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Duell der Frustierten! Der erfolgsverwöhnte Vizemeister um Jürgen Klopp mit zwei Remis gestartet. ManU mit Neo-Chefcoach Erik ten Hag und Stürmer Ronaldo gar mit historischem Fehlstart: 1:2 vs. Brighton & Hove, 0:4 (!) beim FC Brentford. Personell wurde nachgelegt: Casemiro kam vor wenigen Tagen von CL-Sieger Real Madrid, an Keeper Kevin Trapp von EL-Sieger Einracht Frankfurt sei ManU laut Bild dran.

Von "Mainhattan" nach ManU?

Die aktuelle Nr. 1 beim 20-maligen englischen Meister ist der 30-jährige, 45-malige spanischen Nationaltorhüter David de Gea aus Madrid. Doch wie lange noch?

Denn laut einem Bericht der "Bild" will Manchester United nach der Verpflichtung vom 30-jährigen Brasilianer Casemiro, der Mittelfeldspieler kam vor wenigen Tagen von Champions League-Sieger Real Madrid, nun unbedingt Keeper Kevin Trapp von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt verpflichten. Der deutschen Zeitung zufolge liegt dem 32-jährigen, deutschen Nationaltorhüter bereits ein Angebot von Seiten der "Red Devils" vor.

Das Team des Niederländers Erik ten Hag reagiert auf den katastrophalen Saisonstart und will nach sechs Gegentoren in zwei Spielen vor allem die Defensive personell verstärken. Kevin Trapp hat beim Klub von Chefcoach Oliver Glasner in "Mainhattan", wie die Banken-Metropole Frankfurt (auch wegen der eindrucksvollen Skyline) liebevoll genannt wird, noch einen Vertrag bis 30. Juni 2024. Von beiden Klubs gab es dem Vernehmen nach noch kein Statement dazu.

Noch im März wurde Kevin Trapp bei "Sports Illustrated" wie folgt über seine langfristige Zukunft zitiert: "Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag. Was danach passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen."

Mit Eintracht im Herbst in Champions League

Der gebürtige Saarländer, der von 2015-2018 mit Paris Saint-Germain bereits bei einem anderen europäischen "Fußball-Schwergewicht" zwischen den Pfosten stand, hat jede Menge internationale Erfahrung.

Mit Eintracht Frankfurt würde Torhüter Trapp allerdings nach dem Europa-League-Titel in dieser Saison in der Champions League auflaufen.

Was passiert mit Kevin Trapp? Ein offizielles Angebot von #MUFC ist unseren Informationen zufolge nicht auf dem Tisch der #SGE. Aber: United hat angefragt, ob sie mit ihm sprechen dürfen. Dafür gab es grünes Licht. Verhandlungen über Vertragsverlängerung stockten zuletzt @SPORT1 — Christopher Michel (@CMoffiziell) August 22, 2022

Fotocredit: IMAGO/Thomas Frey