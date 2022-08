Als Volltreffer erwies sich für den FC Fulham in der noch jungen Saison der Premier League bisher Aleksandar Mitrović. Am Wochenende erzielte der 27-jährige Serbe für seinen Klub, der bereits mit dem 2:2 gegen Vizemeister FC Liverpool einen Achtungserfolg feierte, per Kopfball das 3:2-Siegtor gegen den FC Brentford. Dass das Team des 45-jährigen Portugiesen Marco Silva nach 3 Spieltagen unbesiegt ist, haben sie überhaupt Mittelstürmer Mitrović zu verdanken, der bereits 3 Mal scorte. Seine Treffsicherheit bewies der 73-fache serbische Teamspieler unter der Woche allerdings auch auf tragische Art im Training.

Schiesst auch schon mal "über das Ziel hinaus": der serbische Scharfschütze Aleksandar Mitrović.

So kam inzwischen in einem Interview heraus, dass beim Torschuss-Training der ein oder andere Ball von Aleksandar Mitrović auch schon mal über dem Zaun landet. Einer dieser Fehlschüsse erwischte offenbar jüngst das Auto von Teamkollege Tom Cairney.

Wie überliefert wurde, hatte der Fehlschütze jedoch keine Schuldgefühle. So publizierte Cairney auf Twitter - siehe nachfolgend - ein Foto und meinte: "Das hat er in den Gruppenchat geschickt; sieht aus, als würde er sich ziemlich schuldig fühlen, nicht wahr?" Das Twitter-Bild zeigt den lächelnd posierenden Mitrović vor der kaputten Scheibe vom Auto seines Mitspielers.

He sent this into the group chat 😤 looks like he feels really guilty don’t you think 🙃😭 https://t.co/4DCO33hy7l pic.twitter.com/bIIuAdKHjw