Manchester United gewinnt durch das Tor von Fernandes

Manchester United findet in der Premier League langsam in die Saison. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann nach seinem Triumph über den FC Liverpool (2:1) Anfang der Woche am Samstag auch beim FC Southampton 1:0 (0:0) und feierte den zweiten Saisonsieg im vierten Spiel.

Der Portugiese Bruno Fernandes (55.) erzielte den einzigen Treffer gegen die Mannschaft von Teammanager Ralph Hasenhüttl. Fernandes' ungleich populärer Landsmann Cristiano Ronaldo, der angeblich seit Wochen verzeifelt Wechseloptionen auslotet, wurde in der 68. Minute für den Ex-Dortmunder Jadon Sancho eingewechselt. Jüngste Gerüchte aus Italien drehen sich um einen möglichen Transfer Ronaldos zur SSC Neapel.

