Englands Traditionsklub Manchester United will nach einem holprigen Saisonstart in der Premier League-Saison 2022/2023 noch einmal ganz tief in die Tasche greifen. Angeblich bietet ManUnited für Angreifer Antony von Ajax Amsterdam nun bis zu 100 Millionen Euro. Dies berichten verschiedene britische Medien.

Foto: AFP/SID/JOHN THYS

Der niederländische Meister Ajax soll zunächst eine feste Ablöse von 90 Millionen abgelehnt haben. Der Premier-League-Klub besserte dem Vernehmen nach deshalb auf 95 Millionen nach, dazu könnten noch Bonuszahlungen in Höhe von rund fünf Millionen kommen.

Der Brasilianer Antony wäre der zweite Profi, der Trainer Erik ten Hag von Ajax nach Manchester folgen würde. Zuvor hatte United bereits Abwehrspieler Lisandro Martinez für rund 55 Millionen Euro verpflichtet.

