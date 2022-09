Die Mannschaft galt einst als die größte und beste der Welt. Manchester United hatte sich unter der Trainerlegende Sir Alex Ferguson einen außergewöhnlichen Ruf in der Fußballwelt erarbeitet. Doch davon ist seit einigen Jahren nicht mehr viel übrig. Zahlreiche seiner Nachfolger scheiterten bei dem Versuch, den Mythos ManU weiterleben zu lassen. Sieben gefeuerte Trainer in nur neun Jahren sprechen eine deutliche Sprache. Selbst Großkaliber wie Louis van Gaal oder Jose Mourinho scheiterten. Nach dem Ende der Ära von Ralf Rangnick entschlossen sich die Verantwortlichen zu einem radikalen Neuanfang.

Bild von Karina Setiawan auf Pixabay

Sie engagierten den erfolgreichen Trainer von Ajax Amsterdam. Erik ten Hag sicherte sich vor der Vertragsunterzeichnung umfangreiche Vollmachten und nutzt diese nun aus, um seine Vorstellung von modernem Fußball auch in Manchester umzusetzen. Doch der Neustart fiel ernüchternd aus. Nach zwei Niederlagen fand sich die einst so stolze Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz der Premier League vor. Doch ten Hag hielt Kurs und hat jetzt nach vier Siegen in Folge den Turnaround scheinbar geschafft.

Siege gegen Top-Teams

Auf dem Weg zurück besiegte das neue erstarkte Manchester United unter Erik ten Hag nicht nur den Tabellenersten der englischen Premier League, sondern auch den Tabellenletzten. Dieser kämpft mit einer ähnlichen Situation wie die Mannschaft aus Manchester. Leicester City gewann in der Saison 2015/2016 sensationell die Liga und erkämpfte damit einen der größten Außenseitersiege in der Geschichte der Premier League. Als Fixabsteiger in die Saison gestartet, sorgten die Underdogs für einen Schock. Leicester City besiegte jede Mannschaft, die sich ihnen in den Weg stellte und „zwang“ TV-Moderator Gary Lineker die erste Begegnung der folgenden Saison in seiner Unterhose zu moderieren.

Dieser hatte vor Saisonstart diesen Wetteinsatz angeboten, sollte Leicester City die Premier League gewinnen. Davon ist die Mannschaft derzeit ebenso weit entfernt, wie Manchester United bei Saisonstart. Doch deren Engagement des niederländischen Trainers scheint sich bezahlt zu machen. Tabus kennt ten Hag dabei keine, er legt sich auch mit den Klublegenden an, wenn es darum geht, Manchester United wieder an die Spitze zu bringen. Die ersten Erfolge sprechen für ihn. Immerhin hat Manchester United bereits den FC Liverpool und den aktuellen Tabellenführer FC Arsenal besiegt.

Keine Kompromisse mehr

Das der Niederländer nicht gewillt ist, sich bei dem Neuaufbau hineinreden zu lassen, zeigte er bereits vor Amtsantritt. Das geplante Engagement seines Vorgängers Ralf Rangnick als Berater passte ihm so gar nicht ins Konzept. Nach kurzer Diskussion verzichtete der Deutsche und konzentriert sich nun vollständig auf seine Rolle als Trainer der Österreichischen Fußball-Nationalmannschaft.

Als Nächster bekam die Klublegende Cristiano Ronaldo die Macht des neuen Trainers zu spüren. Der portugiesische Superstar fand sich plötzlich drei Spiele in Folge auf der Ersatzbank wieder. Befragt zu dem Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme, erklärte ten Hag die Verbannung mit mangelnder Fitness. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Ronaldo zeit seines Fußballerlebens als Trainingsfanatiker bekannt ist. Doch kaum saß der Star auf der Bank, gewann Manchester United seine Spiele in der Premier League. Offenbar funktioniert die Abstimmung mit dem wechselwilligen Stürmer innerhalb der Mannschaft nicht so, wie es sich der Trainer vorstellt.

Doch das nächste prominente Opfer im Kader von Manchester United wartet bereits. Glaubt man den Gerüchten, dann denkt Erik ten Hag über eine Degradierung des Kapitäns Harry Maguire nach. Noch im Sommer hatte er diesen verteidigt, doch nun scheint er es sich anders überlegt zu haben. Maguire sorgte bei den ersten Spielen der neuen Saison wegen seiner schlechten Leistungen für Fassungslosigkeit auf den Rängen. Jetzt könnte er nicht nur die Kapitänsbinde, sondern auch seinen Stammplatz in der Mannschaft verlieren.

Bild von pottonvets auf Pixabay

Die vier Siege in Folge geben den harten Maßnahmen des Niederländers recht. Dort wo Manchester United in den letzten neun Jahren versagt hat, versucht er jetzt klare Grenzen zu setzen. Doch die harte Hand, die er bei seinen Spielern anlegt, gilt auch für ihn selbst. Nach den beiden Auftaktniederlagen beorderte er die gesamte Mannschaft am Sonntag zum Straftraining. Doch anstatt dieses lediglich zu beobachten, trainierte der Coach höchstpersönlich mit und erarbeitet sich so den Respekt seiner Spieler. Der Grundstein für einen Umschwung in Manchester scheint gelegt, nun gilt es für Erik ten Hag Kurs zu halten.