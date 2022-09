Loris Karius unterschreibt bei Newcastle United

Der zuletzt vereinslose Torhüter Loris Karius setzt seine Karriere in England bei Newcastle United fort. Der Klub gab am Montag bekannt, dass der 29-Jährige einen Vertrag bis Januar unterschrieben hat, der bei Bedarf per Option bis Saisonende verlängert werden kann. Der frühere Mainzer und Liverpooler Profi Karius soll bei Newcastle den verletzten Ersatztorhüter Karl Darlow ersetzen. Nick Pope ist Stammkeeper.

Karius war 2016 vom FSV Mainz 05 nach Liverpool gewechselt und zeitweise Stammtorwart unter Teammanager Jürgen Klopp. Im Champions-League-Finale 2018 gegen Real Madrid (1:3) patzte Karius aber zweimal böse und bestritt seitdem kein Spiel mehr für Liverpool. Zwischenzeitlich war er an Besiktas Istanbul und Union Berlin ausgeliehen.

