Gabriel Jesus erzielt ein Tor beim 3:0-Sieg

Der 13-malige englische Fußballmeister FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League zurückerobert. Die Gunners siegten in ihrem siebten Saisonspiel beim kleinen Londoner Stadtrivalen FC Brentford mit 3:0 (2:0) und zogen mit 18 Punkten wieder an Vorjahresmeister Manchester City (17) vorbei, der am Samstag auch dank Topstürmer Erling Haaland souverän 3:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatte.

William Saliba (17.), Gabriel Jesus (28.) und Fabio Vieira (49.) trafen früh für die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta. Die letzte Meisterschaft der Gunners liegt 18 Jahre zurück, damals holte sich das Team von Arsene Wenger mit Jens Lehmann im Tor den Titel ohne jede Saisonniederlage.

In den vergangenen Jahren hatte sich Arsenal aber aus der Riege der Topteams in England verabschiedet. Letztmals qualifizierten sich die Londoner 2016 für die Champions League.

