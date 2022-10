Manchester Citys Erling Haaland war im Derby von Manchester United nicht aufzuhalten und maßgeblich am 6:3-Sieg seiner Citizens beteiligt. Der Ex-Dortmunder traf bereits in der ersten Halbzeit doppelt, brauchte gegen die Red Devils lediglich drei Minuten für seine Tore zum 2:0 (34.) und zum 3:0 (37.). Zuvor hatte Phil Foden für das erste Tor des Spiels gesorgt (8.) und auch der junge Engländer war es, der vor dem Halbzeitpfiff nach Zuspiel von Haaland noch zum 4:0 traf (44.).

In der 58. Minute zeigte Antony sein Können und zog aus 21 Metern mit links ab. Die Kugel landete unhaltbar halbhoch links im Eck - schönes Tor zum 4:1-Anschlusstreffer! In der 64. Minute dann das dritte Tor von Haaland: De Bruyne bediente auf der linken Seite Sergio Gómez, der flach in die Mitte flankte. Im Zentrum stand Erling Haaland frei und knallte das Leder aus sechs Metern mittig ins Netz (5:1). Der VAR überprüfte das Tor noch wegen einer möglichen Abseitsstellung des Vorbereiters, gab den Treffer aber letztlich doch. Phil Foden erhöhte nur neun Minuten später auf 6:1 - Wahnsinn! Martial konnte mit dem 2:6 und dem 3:6 nur mehr Ergebniskorrektur betreiben.

Mit einem Alter von 22 Jahren und 73 Tagen ist Haaland der zweitjüngste Spieler, der in seinem ersten Manchester-Derby traf. Vor ihm liegt Mario Balotelli, der im Oktober 2011 im Alter von 21 Jahren und 72 Tagen erfolgreich gegen die Red Devils war.