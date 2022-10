Bei Manchester City zerschießt Erling Haaland (22) aktuell die Premier League und Champions League. Der Norweger, der vor der Saison für knapp 60 Millionen Euro vom BVB zu den Citizens kam und mittlerweile einen Marktwert von 150 (!) Millionen Euro aufweist, traf in 11 Pflichtspiele bereits 17 Mal. Auch heute zerlegte er im Derby Manchester United in alle Einzelteile und war - neben dem ebenfalls überragenden Phil Foden - der Mann des Spiels. Wegen des starken Saisonstarts soll Man City nur drei Monate nach der Verpflichtung der Tor-Maschine schon über eine Verlängerung mit Haaland nachdenken. Obwohl er einen Vertrag bis 2027 besitzt!

Foto: AFP/AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Das berichtet die englische Zeitung „Daily Star“. Frühzeitige Verlängerungen haben bei City Tradition. Spieler, die mit starken Leistungen auffallen, sollen so schnellstmöglich mit Gehaltserhöhungen gehalten werden, damit andere Top-Vereine die Stars nicht mit Angeboten locken können. Laut des Berichts verdient er bereits etwa 430 000 Euro in der Woche, was ein Jahresgehalt von knapp 22,4 Mio. Euro bedeutet. Doch im nächsten Mai könnte die Haaland-Seite mit einem verbesserten Angebot rechnen, sollte der Ex-Dortmunder weiter treffen.



Berichten zufolge hat der Stürmer ab Sommer 2024 eine Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro im City-Vertrag verankert. Real-Präsident Florentino Perez (75) soll Haaland neben PSG-Superstar Kylian Mbappé (23) als großes Transfer-Ziel der Madrilenen im Auge haben und bereit sein, die Mega-Klausel zu ziehen.