Nathan Jones ist neuer Teammanager beim FC Southampton

Der englische Fußball-Erstligist FC Southampton hat einen Nachfolger für Ralph Hasenhüttl gefunden. Nathan Jones wird Teammanager beim Klub des deutschen Nationalspielers Armel Bella-Kotchap. Der Waliser wechselt vom Zweitligisten Luton Town in die Premier League und erhält einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Southampton hatte den Österreicher Hasenhüttl, einst Trainer bei RB Leipzig, am Montag nach einem enttäuschenden Saisonbeginn und dem Absturz auf Rang 18 in der Tabelle entlassen. Zuvor hatte Southampton mit 1:4 gegen Newcastle United verloren.

Jones (49) hatte Luton in der vergangenen Saison in der zweitklassigen Championship überraschend auf den sechsten Platz geführt und sich mit dem Verein für die Aufstiegs-Play-offs qualifiziert. In der Liga wurde er anschließend zum Manager des Jahres ernannt. Er sei "sehr stolz, die Möglichkeit bei einem wundervollen Traditionsverein zu bekommen", wird Jones von seinem neuen Klub zitiert.

