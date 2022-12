Star-Trainer Pep Guardiola würdigt Lionel Messi

Star-Trainer Pep Guardiola hat seinen früheren Lieblingsschüler Lionel Messi nach dessen WM-Triumph mit Argentinien wortreich gewürdigt. "Ich habe oft gesagt, dass er für mich der Beste ist", sagte der Teammanager des englischen Fußballmeisters Manchester City am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Es sei "schwer zu verstehen, wie ein Spieler so auftreten und das tun kann, was er in den letzten 10 bis 15 Jahren geleistet hat", schwärmte Guardiola über den 35-Jährigen, mit dem er zwischen 2008 und 2012 beim FC Barcelona große Erfolg gefeiert hatte: "Wenn er die Weltmeisterschaft nicht gewonnen hätte, würde sich meine Meinung darüber, was er für den Weltfußball getan hat, nicht ändern. Aber es ist normal für die Menschen, dass es darauf ankommt, ob sie gewinnen."

Für Messi sei der WM-Triumph im hohen Fußballeralter "die Krönung einer unglaublichen Karriere", so Guardiola.

