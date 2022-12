Fußball am zweiten Weihnachtstag. Das gehört zum Weihnachtsfest in England wie Plum Pudding. Pünktlich zur Mittagszeit (13.30 Uhr) rollt bzw. fliegt das runde Leder heute wieder. Den Auftakt machen der FC Brentford und die Tottenham Hotspur. Für viele Fans – auch in Österreich – ist der Boxing Day der perfekte Abschluss für die stressigen Weihnachtstage. In diesem Jahr ist die Vorfreude besonders groß, denn nach der bei vielen Fans unbeliebten WM gibt es endlich wieder Vereinsfußball der Extraklasse. Zum Premiere League Live-Ticker!

Schonung nach der WM? Fehlanzeige. Die Top-Stars setzen ihr Pensum im Liga-Alltag nahtlos fort und werden wohl auch zahlreich am Boxing Day dabei sein. Die Zuschauer können sich also auf eine Reihe von Topstars freuen. Den Auftakt am Boxing Day macht Tottenham. Für den Londoner Klub geht es um 13.30 beim FC Brentford zur Sache. Um 16 Uhr steht dann ein Viererpack parat: Crystal Palace empfängt den FC Fulham, der FC Everton trifft zuhause auf die Wolverhampton Wanderers, Leicester City ist gegen Überraschungsmannschaft Newcastle United gefordert und Brighton muss beim FC Southampton ran.

Die richtigen Kracher warten am Abend. Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind um 18.30 Uhr bei Aston Villa gefordert. Mit Spannung darf der erste Auftritt von WM-Held Emiliano Martinez (Aston Villa) erwartet werden. Steht er acht Tage nach dem WM-Finale und den ausschweifenden Feierlichkeiten in Buenos Aires gegen den FC Liverpool wieder in der Startelf? Liverpool-Coach Jürgen Klopp wird mit Sicherheit darauf vorbereitet sein.

Der Abschluss um 21 Uhr gehört dann dem Tabellenführer. Der FC Arsenal bittet im London-Derby West Ham United zum Tanz. Alle Spiele werden natürlich live auf ligaportal.at und in der Ligaportal-App übertragen.

Foto: SID