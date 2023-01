Kracher heute im altehrwürdigen Stadion Old Trafford! Stadt-Derby! Meister Manchester City um Toptorjäger Erling Haaland bei Manchester United zu Gast. Die Elf um Teammanager Pep Guardiola nach 17 Spielen auf Rang 2, die "Red Devils" 4 Punkte dahinter Vierter. ManU, das taufrisch Mittelstürmer Wout Weghorst (ehemals VfL Wolfsburg) verpflichtete, befindet sich derzeit im Flow, ist seit 8 Pflichtpartien unbesiegt. Das brisante Prestige-Duell heute ab 13:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Stürmen Erling Haaland und Manchester City im Stadt-Derby heute die "Festung Old Trafford"? Die letzten 3 Duelle gegen ManU gewann die Guardiola-Elf. Beim 6:3-Triumph im Hinspiel am 2. Oktober schnürte das Power-Stürmer-Duo Haaland & Foden jeweils einen Triplepack. Foto: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

9 Tore beim letzten Derby-Duell

Manchester United vertraut neben der jüngsten Erfolgsserie auch auf die "Festung Old Trafford". Im "Theater der Träume" kommt die Elf von Teammanager Erik ten Hag auf stolze 2,38 Punkte. Doch auch die Citizens "brennen" auf das "Manchester-Match" und gehen nach dem 1:0-Sieg über den FC Chelsea mit Rückenwind in das prestigeträchtige Stadt-Duell. Während die Gastgeber auf ihre Heimstärke vertrauen, hoffen Toptorjäger Erling Haaland & Co. auf ihre Auswärtsstärke. 5 Siege und 1 Remis (bei nur 1 Niederlage) auf des Gegners Terrain können sich sehen lassen.

Beim letzten Duell am 2. Oktober 2022 kam es zu einem wahren Tor-Spektakel, das Manchester City am Ende mit 6:3 für sich entschied. Überhaupt gewannen die Guardiola-Schützlinge die letzten drei direkten Aufeinandertreffen, Gesamtscore: 12:4 Tore.

„Das schwerste Manchester-Derby für uns seit einigen Jahren“

Doch 4 Monate später sind die Vorzeichen anders. Während ManU von Sieg zu Sieg eilt, läuft es bei den Citizens derzeit durchwachsen. Im Ligacup gab es eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Liga-Schlusslicht Southampton. Der deutsche Kapitän Ilkay Gündogan warnt daher vor den Gastgebern: „Es scheint, dass es bei ihnen langsam Klick macht. Es wird also ein sehr schweres Spiel, wahrscheinlich das schwerste Manchester-Derby für uns seit einigen Jahren.“

Mit einem Sieg gegen den Lokalrivalen würden die "Red Devils" bis auf einen Punkt an City heranrücken. Der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal, der am Sonntag ein Derby bei Tottenham Hotspur hat, könnte auf 6 Punkte schrumpfen. Bei dann 20 verbleibenden Premier-League-Spielen und drei Wettbewerben, in denen Manchester United noch mitmischt, scheint noch einiges möglich zu sein für Ten Hag und seine Mannschaft.

Der 52-jährige Niederländer vor dem Derby: „Ich glaube, wir können mit jeder Mannschaft mithalten." Nachsatz: „Aber es ist klar: Wenn Manchester City in Bestform ist, dann sind sie für jeden ein schwerer Gegner.“