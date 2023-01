Seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City erlebte Erling Haaland schon viele "Sternstunden" in der Premier League und auf der Insel. Was der im englischen Leeds geborene, 22-jährige Norweger gestern allerdings bei der 1:2-Niederlage des Meisters im Manchester-Derby im Old Trafford von den ManU-Fans zu hören bekam, gehört zum "dunklen Kapitel" und ist "unterste Schublade". In Anspielung an ein unvergessliches Foulspiel, das Haalands Vater Alf-Inge einst in einem Manchester-Derby einzustecken hatte, wurde der Torgarant vom Lokalrivalen übelst beleidigt.

Hatte auf dem Rasen und von den Rängen viel einzustecken im Manchester-Derby in Old Trafford: Erling Haaland. Wobei die Verbal-Attacken gegen den Premier League-Toptorjäger von den Rängen Grenzen überschritten.

Foulspiel vor 22 Jahren an Vater Haaland

„Haaland, Haaland, wie geht‘s deinem Vater?“ skandierten die ManU-Fans in Old Trafford, um im gleichen Atemzug ihre Klub-Legende Roy Keane zu feiern. Alles eine unmissverständliche Anspielung auf ein Derby im Jahr 2001. Damals hatte Keane, durchaus auch schon mal als "Rauhbein" bekannt, City-Spieler Alf-Inge Haaland, Erlings Vater brutal k.o. getreten. Nach der folgerichtigen roten Karte beschimpfte Keane den am Boden liegenden Haaland auch noch. Eine Szene, die in die langjährige Derby-Geschichte einging. Wie bekannt wurde, soll Keane obendrein später noch zugegeben haben, dass er Haaland absichtlich verletzt hatte.

Bei der Neuauflages des mittlerweile 189. Manchester-Derby lief es auch sportlich nicht für Erling Haaland, der immerhin schon stolze 21 Treffer in 17 Premier League-Partien zu Buche stehen hat (plus 3 Assist), nicht wie gewohnt. Nachdem der Norweger im Hinspiel am 2. Oktober beim 6:3-Torspektakel-Sieg noch drei Mal gescort hatte, ging der 23-malige, norwegische Nationalspieler diesmal leer aus. Während sich die Red Devils revanchierten, neun Pflichtpartien in Folge unbesiegt sind und nach drei Derby-Niederlagen in Folge gegen den Lokal- und Erzrivalen mal wieder einen Sieg feierten.

Umstrittenes Ausgleichstor für ManU

Der allerdings arg umstritten ist (wir berichteten bereits)! Zunächst hatte „Joker“ Grealish, der drei Minuten zuvor erst eingewechselt worden war, die Elf von Teammanager Pep Guardiola per Kopfball nach Vorlage von Kevin de Bruyne in Führung gebracht.

Doch dann folgte in einer turbulenten Schlußphase die Wende, wobei der Ausgleichstreffer die Gemüter im City-Lager enorm erhitzte. Casemiro bediente den klar im Abseits stehenden Rashford bedient, der dem Ball auch nachlief, aber im letzten Moment Bruno Fernandes überließ. Der Portugiese vollendete zum 1:1. Trotz wütender City-Proteste zählte der Treffer, Referee Stuart Attwell machte passives Abseits geltend - eine äußerst heikle Entscheidung.