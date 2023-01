Mit einem 2:0-Sieg im Londoner Derby beim Tabellenfünften Tottenham Hotspurs baute Premier League-Leader FC Arsenal am Sonntag in der Tabelle nach 18 Spielen seinen Vorsprung auf Meister Manchester City auf 8 Punkte aus. Unrühmlicher Höhepunkt war jedoch nach Schlusspfiff ein Tritt in den Rücken für Arsenal-Rückhalt Ramsdale von der Bande durch einen Spurs-Fan, der dann sogleich wieder auf der Tribüne abtauchte.

Randale um Ramsdale! Der Arsenal-Keeper wurde von einem Spurs-Fan von hinten getreten - siehe Video.

Jagdszenen beim Londoner Derby - "Zielscheibe" Torhüter Ramsdale

Ausgangsmotiv für die "Aktion Attacke" war zuvor eine Rangelei zwischen dem 25-jährigen Tottenham-Stürmer Richarlison und Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale. Der 24-jährige Engländer im Tor der Gunners und der brasilianische WM-Torschütze attackierten sich nicht nur verbal, sondern auch körperlich.

Ein Spurs-Fan erklärte sich daraufhin mit dem Spurs-Stürmer "solidarisch", drehte auf bzw. durch, um von seinem Tribünenplatz hinter dem Gäste-Gehäuse herunter zu kommen, auf die Werbebande zu springen und dem sich genau dort aufhaltenden Arsenal-Schlussmann in den Rücken zu treten.

SPURS FAN KICKED RAMSDALE!!!!! 😳



pic.twitter.com/IvwnhLTD7z — Barstool Football (@StoolFootball) January 15, 2023

Arsenal-Coach Arteta als Deeskalierer

Danach gab´s "Rudel-Bildung". Aufgestaute Emotionen, aufgeheizte Gemüter, Rangeleien. Auch Arsenal-Coach Mikel Arteta war mittendrin statt nur dabei. Der Ehre halber allerdings, um zu schlichten und seinen Spieler Granit Xhaka wegzuziehen, um ihn zu den eigenen Fans im gegenüberliegenden Sektor zu beordern.

Fotocredit: IMAGO/Probaganda Photo