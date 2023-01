Beim abstiegsbedrohten Premier League-Klub Wolverhampton Wanderers, nach 18 Runden Tabellen-17. und nur 2 Zähler vor Schlusslicht FC Southampton, droht der langzeitverletzte Stürmer Saša Kalajdžić (Kreuzbandriss im September) aus dem Kader gestrichen zu werden. Die "Wolves" haben aktuell 18 statt erlaubter 17 Ausländer im Kader. Der 25-jährige ÖFB-Teamstürmer läuft daher Gefahr, dass der Klub sich von ihm trennt.

Foto: AFP/POOL/SID/JUSTIN TALLIS

Vertrag bis Juni 2027 bei Wolves

Der 2,02 Meter große Goalgetter war erst im "Sommer-Schlussverkauf" Ende August 2022 vom deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart zu den Wolverhampton Wanderers, wo auch der Ex-Salzburger Hee-chan Hwang spielt, gewechselt und unterschrieb beim Premier League-Klub einen Kontrakt für 5 (!) Jahre bis Juni 2027. Doch Saša Kalajdžić kam für die "Wolves" leider nur zu einem Einsatz am 3. September gegen den FC Southampton (1:0), ehe der gebürtige Wiener einen Kreuzbandriss erlitt ((siehe Beitrag) und damit womöglich für die komplette Saison 2022/2023 ausfällt.

Zum wiederholten Mal ereilte die ÖFB-Team-Stürmerhoffnung in seiner Karriere Verletzungspech. Aufgrund des aktuellen Einkaufs-Rausches der Wolverhampton Wanderers, die nächsten Samstag am 22. Spieltag den FC Liverpool (16 Uhr) empfangen, und der Langzeit-Verletzung von Saša Kalajdžić, könnte der 25-malige ÖFB-Teamstürmer (4 Tore) nunmehr aus dem Kader gestrichen werden, sobald das Winter-Transferfenster schließt (in England am Dienstag, 31. Januar, 23:59 Uhr).

Wolverhampton Wanderers im Einkaufs-Rausch

Im Kader vom 56-jährigen, spanischen Chefcoach Julen Lopetegui wurden mit Mateus Cunha, Mario Lemina, Pablo Sarabia, Craig Dawson und Torhüter Daniel Bentley bereits fünf Neuzugänge registriert. Joao Gomes dürfte demnächst dazu kommen. Die Engländer Dawson und Bentley können als "Homegrown"-Spieler gemeldet werden.

Der Brasilianer Gomes wird am 10. Februar 21 Jahre alt und fällt noch nicht ins Ausländer-Kontingent, da für U-21-Spieler kein Limit vorgesehen ist. Cunha, Lemina und Sarabia belasten das Ausländerkontingent aber sehr wohl. Leo Bonatini wurde wohl auch ihretwegen bereits aussortiert und an Atletico San Luis abgegeben. Aktuell haben die Wolves jedenfalls 18 Ausländer (bzw. "Non-Homegrown-Players"), aber "nur" 17 sind erlaubt.

Die großen Wackelkandidaten heißen Chiquinho und Saša Kalajdžić. Beide fallen nach Knieverletzungen länger aus. Bei Chiquinho, der sich seinen Kreuzbandriss bereits im vergangenen Juli zuzog, stünden die Chancen auf ein Comeback etwas besser wie beim Wiener, der seinen 2 Monate später erlitt.

Andreas Weimann mit Kapitänsschleife-Ambition bei Bristol City

Der Wechsel von Keeper Daniel Bentley von Zweitligist Bristol City zu den Wolves hat wiederum zur Folge, dass mit Andreas Weimann ein anderer ÖFB-Teamstürmer bei den "Robins" die Kapitänsschleife erben könnte.

In den Spielen ohne Bentley waren entweder Weimann oder Matty James Spielführer. Trainer Nigel Pearson will seine Spieler entscheiden lassen, wer die Schleife nun kriegt.