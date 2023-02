Manchester City: Rückschlag durch Kane-Jubiläum

Manchester City hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft die Gunst der Stunde nicht genutzt. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag bei Tottenham Hotspur 0:1 (0:1) und konnte kein Kapital aus der ersten Niederlage des Tabellenführers FC Arsenal in der Premier League nach 154 Tagen schlagen.

Die Gunners hatten tags zuvor beim FC Everton 0:1 (0:0) verloren. Der Rückstand der Skyblues, bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan bis zur 84. Minute auf der Bank saß, beträgt weiter fünf Punkte.

Tottenhams Stürmerstar Harry Kane krönte sich mit seinem 267. Tor in der 15. Minute zum Rekordschützen der Spurs. Es war sein 200. Treffer in der Premier League. ManCity bestimmte zwar über weite Strecken das Spiel, traf aber nicht. Auch nicht nach der Gelb-Roten Karte für Tottenhams Cristian Romero (87.).

James Tarkowski (60.) erzielte per Kopf das entscheidende Tor für Everton. Es besiegelte die zweite Saisonpleite für Arsenal in der Liga - nach dem 1:3 am 4. September bei Manchester United.

Weit weg von der Tabellenspitze ist der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Nach der 0:3 (0:2)-Pleite bei den Wolverhampton Wanderers sind die Reds seit vier Ligaspielen ohne Sieg und laufen als Zehnter den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Ein Eigentor des Ex-Schalkers Joel Matip (5.) leitete die Niederlage ein, Craig Dawson (12.) und Ruben Neves (71.) trafen außerdem für den Abstiegskandidaten.

