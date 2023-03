Am Sonntag gingen die "Red Devils" wahrlich "durch die Hölle", erlebte Englands Rekordmeister Manchester United an der Anfield Road gegen den FC Liverpool mit der 0:7-Klatsche ein historisches Debakel in der Premier League. Worauf sich ManU-Coach Erik ten Hag eine kuriose Strafe für seine Mannschaft um ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer einfallen ließ. Wutrede inklusive! Wobei der Leihspieler des FC Bayern München noch am allerwenigsten für die Blamage konnte und mit seiner Einwechslung zu Beginn der Schlussviertelstunde beim Stand von 5:0 eh gestraft war.

"ManU-Masochismus": Liverpooler Siegesfeier anschauen

Wie die englische Zeitung „Mirror“ berichtet, zwang der 53-jährige Niederländer seine Spieler am Montag nach der historischen Pleite dazu, sich die Siegesfeier des FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp in der Kabine anzuschauen. Höchststrafe!

Nach dem Kantersieg hatten die Spieler der „Reds“ viele Gründe zum Feiern. Immerhin könnte das Spiel große Auswirkungen auf das Rennen um die Champions-League-Plätze haben. Liverpool ist mit dem Sieg (42 Punkte) auf Platz 5 der Premier-League-Tabelle geklettert – nur noch 7 Punkte hinter ManUnited auf Platz 3. Auf Platz 4, dem letzten Qualiplatz für die Königsklasse, ist Tottenham Hotspur (45 Punkte).

"11 einzelne Spieler haben ihren Kopf verloren"

Direkt nach dem Spiel fand Erik ten Hag klare Worte für den Auftritt seiner Mannschaft: „Man hat gesehen, wie elf einzelne Spieler ihren Kopf verloren haben. Das ist unprofessionell. Das ist nicht Manchester United!“

Um die heftige Niederlage aufzuarbeiten, soll der Niederländer Sitzungen mit Sportpsychologe Rainier Koers veranlasst haben. Sollte das keine Wirkung zeigen, hat ten Hag noch eine weitere „Motivationsspritze“ für seine Stars in der Hinterhand: In einer Wutrede vor der versammelten Mannschaft soll er damit gedroht haben, seine Spieler mit der U21 trainieren zu lassen, wenn sich das Team noch einmal so abfertigen lässt.

Am Sonntag geht es für Manchester United gegen den FC Southampton. Der Tabellenvorletzte könnte ein willkommener Aufbaugegner für die „Red Devils“ sein. Bei einer weiteren Niederlage könnte ten Hag allerdings seinen Worten Taten folgen lassen und seine Superstars ins Jugendtraining schicken...

Fotocredit: IMAGO/Colorsport