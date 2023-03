Arsenal steht bei sechs Siegen in Folge

Tabellenführer FC Arsenal hat in der englischen Premier League erneut gewonnen und seinen Vorsprung vorerst ausgebaut. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta bezwang drei Tage nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League das kriselnde Crystal Palace 4:1 (2:0). Für den Primus war es in der Liga der sechste Sieg nacheinander, Palace wartet 2023 weiter auf einen Sieg.

Gabriel Martinelli (28.), der beim Aus gegen Sporting Lissabon am Donnerstag (4:5 i.E.) noch den entscheidenden Elfmeter vergeben hatte, brachte die Gunners in Führung. Bukayo Saka (43.) erhöhte vor der Pause, der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka (55.) sorgte für die frühzeitige Entscheidung. Jeffrey Schlupp (63.) verkürzte zwischenzeitlich für Palace, das zuvor vier Spiele ohne Tor geblieben war, bevor erneut Saka (74.) traf.

Arsenal verabschiedet sich mit einem Acht-Punkte-Polster auf Verfolger Manchester City in die Länderspielpause. City war wegen des FA-Cup-Viertelfinals am Wochenende nicht in der Liga im Einsatz und hat eine Partie weniger absolviert.

