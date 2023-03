Neu in der Hall of Fame: Wenger (l.) und Ferguson (r.)

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Die beiden Trainerlegenden Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger sind in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen worden. Das bestätigte die englische Spitzenliga am Mittwoch. Ferguson mit Manchester United und Wenger mit dem FC Arsenal gewannen insgesamt 16 Premier-League-Titel und sind nun die ersten Teammanager, die seit der Gründung im Jahr 1992 diese Auszeichnung erhalten.

"Es ist eine Ehre, wenn man eine solche Anerkennung erhält", sagte Ferguson, der mit 13 Titeln erfolgreichster Teammanager der Ligahistorie ist. Insgesamt verbrachte der mittlerweile 81-Jährige 27 Jahre bei den Red Devils, 2013 beendete er mit einem letzten Titelgewinn seine überaus erfolgreiche Karriere. "Es geht aber nicht nur um mich als Person. Es geht um den Job bei Manchester United und die langjährige Verbundenheit, daher bin ich auch stolz auf den Verein, die Mitarbeiter und meine Spieler", so Ferguson.

Auch Wenger war mit den Gunners höchst erfolgreich. Der heute 73 Jahre alte Franzose stand 22 Saisons an der Seitenlinie der Londoner und holte drei Titel - darunter die historische Meisterschaft 2003/04, als Arsenal kein einziges Spiel verlor.

Ferguson und Wenger waren Protagonisten einer der berühmtesten Rivalitäten im englischen Fußball, nach der Karriere treffen sie sich sogar privat. "Wir gingen oft zusammen in einem kleinen Restaurant in der Schweiz essen, das er gut kennt", erzählte Ferguson: "Er ist ein wirklich interessanter Mann und ich genieße seine Gesellschaft, aber es ist immer noch meine Aufgabe, den Wein auszuwählen."

© 2023 SID