Julian Nagelsmann ist laut englischer Medienberichte einer der Topkandidaten auf den Teammanager-Job beim FC Chelsea. Wie der Guardian und die Daily Mail berichten, steht der Name des jüngst vom FC Bayern München entlassenen 35-Jährigen auf einer sogenannten Shortlist des Premier-League-Klubs, der am Sonntag Graham Potter entlassen hatte. Auch Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner zählt offenbar zum erweiterten Kreis der Kandidaten. Ironie am Rande: Der neue FC Bayern-Trainer und Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel war bis vergangenen Herbst noch Teammanager bei Chelsea!

Julian Nagelsmann bei Tuchels Ex-Klub Chelsea gehandelt

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Chelsea habe über Vermittler bereits einen ersten Kontakt zu Nagelsmann hergestellt, schrieb die Daily Mail. Allerdings sei eher unwahrscheinlich, dass er nach seiner Entlassung am 24. März bei den Bayern kurzfristig zur Verfügung stehe. Der Guardian verwies darauf, dass Nagelsmann mit Teilen der Führung der "Blues" bekannt sei. Mit den Technischen Direktoren Laurence Stewart und Christopher Vivell hatte er bereits bei RB Leipzig zusammengearbeitet.

Chelsea, der Klub von Nationalspieler Kai Havertz, hatte am Tag nach der ernüchternden 0:2-Heimpleite gegen Aston Villa die Trennung von Potter vollzogen. Der 47-Jährige hatte erst vor knapp sieben Monaten die Nachfolge von Thomas Tuchel übernommen, der inzwischen beim deutschen Rekordmeister in München unter Vertrag steht. Als Interimslösung präsentierte der zweimalige Champions-League-Sieger am Sonntag den bisherigen Assistenten Bruno Saltor.

Neben Chelsea sucht auch Tottenham Hotspur nach einem neuen Chefcoach. Auch dort gilt Nagelsmann als Kandidat. Ohne Job sind derzeit auch Mauricio Pochettino, Spaniens Ex-Nationalcoach Luis Enrique sowie Zinedine Zidane.

© 2023 SID