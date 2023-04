Teammanager Jürgen Klopp hat vor dem Duell zwischen dem FC Liverpool und Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal London eine "Reaktion" von seiner Mannschaft gefordert. Nach 3 Ligaspielen mit nur einem Punkt stehen die Reds unter immensem Erfolgsdruck, die internationalen Wettbewerbe rücken in immer weitere Ferne. Schon 10 Punkte fehlen auf Manchester United auf Platz 4 und damit zur Champions-League-Qualifikation.

Jürgen Klopp und Liverpool stehen und Erfolgsdruck

Foto: AFP/SID/GLYN KIRK

Klopp setzt gegen Arsenal auf den "Anfield-Faktor", im eigenen Stadion zählt Liverpool noch immer zu den Spitzenteams, hat 9 von 13 Ligaspielen gewonnen. "Wir spielen zu Hause, und da müssen wir eine Reaktion nach der anderen zeigen, und wir müssen zeigen, dass wir uns verbessert haben", forderte Klopp (55) vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER).

Im letzten Heimspiel hatte der Ex-Meister Manchester United mit 7:0 aus der Arena geschossen, die vier folgenden Auswärtsspiele - inklusive dem Aus in der Champions League bei Real Madrid - liefen für die Fans und Klopp wieder enttäuschend. Gegen Arsenal will der frühere BVB-Trainer daher "Intensität, Verlangen, Leidenschaft" sehen.

Zurück in den Kader kehrt der frühere Bayern-Star Thiago, der zwei Monate wegen Hüftproblemen ausgesetzt hat. Auch Abwehrchef Virgil van Dijk steht Klopp nach der krankheitsbedingten Pause am Dienstag beim FC Chelsea (0:0) wohl wieder zur Verfügung.

"We will try to use the crowd and try to play our best football again because if you don't play, we can't beat Arsenal." 🗣️