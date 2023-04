Ein Schlag ins Gesicht mit einem Nachspiel: Verteidiger Andy Robertson vom englischen Fußball-Topklub FC Liverpool ist vom Schiedsrichter-Assistenten Constantine Hatzidakis kurz nach dem Halbzeitpfiff des Premier-League-Spiels gegen Spitzenreiter FC Arsenal London (2:2) mit dem Ellenbogen absichtlich im Gesicht getroffen worden.

Der schottische Verteidiger bekam einen Schlag ab

Robertson: „Er hat mir einfach den Ellenbogen an die Kehle geschlagen.“

Der Schotte Robertson war zuvor wütend auf Hatzidakis zugegangen. Schiedsrichter Paul Tierney zeigte deswegen Robinson nach der Aktion seines Assistenten die Gelbe Karte, woraufhin dieser protestierte. Hatzidakis allerdings muss sich nun einer Untersuchung stellen: Der Schiedsrichterverband PGMOL erklärte am Sonntagabend, den Vorfall zu überprüfen und kündigte Ermittlungen an.

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp erklärte, dass sich die Offiziellen weder bei ihm noch bei Robertson entschuldigt hätten. Ansonsten hielt sich der 55-jährige Deutsche diesbezüglich zurück: „Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mitbekommen, was passiert sein soll und habe auch gehört, dass die Bilder für sich sprechen."

Sky-Kommentator Jamie Carragher bei Twitter: „Ellenbogen des Linienrichters gegen Robertson!“ TV-Wiederholungen zeigen, dass Hatzidakis den Außenverteidiger mit dem rechten Arm am Hals trifft. Als Spieler hätte er dafür sicher Rot wegen einer Tätlichkeit gesehen. Ein Sky-Reporter berichtet vom Rasen, was Robertson sagt: „Er hat mir einfach den Ellenbogen an die Kehle geschlagen.“

"Robertson, what a baby! What a big baby...baby!"



Roy Keane's assessment of the Andy Robertson incident... pic.twitter.com/tsp1kobGKC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 9, 2023

„Habe noch nie gesehen, dass Offizieller Ellbogen gegen Spieler hebt"

Kommentator Gary Neville: „Ich habe noch nie gesehen, dass ein Offizieller seinen Ellbogen gegen einen Spieler hebt. Ich denke, er wird mächtig Probleme kriegen nach dem Spiel“. Das Schiedsrichter-Gespann wurde von den Fans ausgepfiffen.

A pulsating @PremierLeague encounter at Anfield, as Bobby Firmino’s late header earned the Reds a point ✊ pic.twitter.com/3yTtaw4B2u — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2023

