Ohne DFB-Nationalspieler Kai Havertz hat Premier-League-Klub FC Chelsea London im dritten Anlauf unter seinem reaktivierten Interims-Teammanager Frank Lampard die dritte Niederlage kassiert. Gegen Brighton & Hove Albion verlor der schwächelnde Champions-League-Viertelfinalist trotz Führung 1:2 (1:1). Mit 39 Punkten befindet sich Chelsea 2 Wochen nach der Trennung von Graham Potter weiter im Tabellen-Niemandsland und steht ja auch vor dem Aus in der Königsklasse, Rückspiel gegen Real Madrid kommenden Dienstag. David Alaba & Co. gewannen das Hinspiel mit 2:0 am vergangenen Mittwoch.

Nächste Niederlage für Chelsea gegen Brighton

Chelsea zu passiv

Conor Gallagher (13.) hatte Chelsea mit einem abgefälschten Distanzschuss in Führung gebracht, Danny Wellbeck (42.) und Julio Enciso (69.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Chelsea blieb über weite Strecken viel zu passiv.

Havertz stand wegen leichter Knieprobleme nicht im Kader der Londoner, im Königsklassen-Rückspiel am Dienstag, 18. April (21 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) gegen CL-Titelverteidiger Real Madrid sollte er nach Angaben von Lampard aber wieder zur Verfügung stehen. Das Hinspiel hatten die Spanier 2:0 gewonnen.

Zuvor hatte Scheich-Klub Newcastle United im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag kassiert. Beim Tabellensechsten Aston Villa verlor Newcastle 0:3 (0:1). Damit könnte Manchester United mit einem Punktgewinn am Sonntag (17.30 Uhr/Ligaportal-LIVETICKER) bei Nottingham Forrest wieder auf Rang drei rücken. Jacob Ramsey (11.) und Torjäger Ollie Watkins (64./83.) trafen für die Gastgeber.

