Ralf Rangnick rät dem ehemaligen FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu einem Engagement beim englischen Fußballklub Tottenham Hotspur. "Tottenham ist in mehrfacher Hinsicht ein spannender Verein", sagte Österreichs Nationaltrainer bei Sky: "Sie haben momentan wahrscheinlich mit das modernste, schönste Stadion, das es auf der Welt gibt. Sie haben eines der besten Trainingszentren, das es im Moment gibt und Daniel Levy, der den Verein schon seit vielen, vielen Jahren führt."

Ralf Rangnick äußert sich zu Nagelsmanns Zukunft

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Im Vergleich zu den Bayern sei der Erfolgsdruck bei den Spurs auch deutlich geringer. "Sie haben eine Menge Luft nach oben, und trotzdem ist es kein Verein, bei dem erwartet wird, dass man sofort unter den ersten Drei landet", sagte Rangnick. Nur die momentan vakante Position des Sportdirektors spreche im Moment gegen die Spurs: "Sollte Tottenham ihn wirklich haben wollen, dann wäre es wichtig, wenn ein Sportdirektor noch da wäre, der ihm zur Seite steht."

Seit der überraschenden Entlassung beim FC Bayern wird über Nagelsmanns nächstes Trainerengagement spekuliert. Eine Station im Ausland wirkt nicht unwahrscheinlich.

