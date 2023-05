Der FC Arsenal zeigt offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung von Kapitän Ilkay Gündogan vom englischen Meister Manchester City. Wie The Athletic und die Times übereinstimmend berichten, soll der 32 Jahre alte DFB-Fußball-Nationalspieler nach London gelockt werden. Gündogans Vertrag bei City läuft am Saisonende aus.

Gündogan von Ligakonkurrent umworben

Der Mittelfeldspieler war 2016 nach Manchester gewechselt. Nach dem Titelgewinn in der Premier League hat City in dieser Spielzeit die Chance auf das Triple. Am 3. Juni steht das Endspiel im FA Cup gegen Manchester United an, eine Woche später trifft die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola im Champions-League-Finale in Istanbul auf Inter Mailand.

