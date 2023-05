Haaland ist mit 36 Treffern Toptorjäger der Liga

Foto: AFP/SID/Oli SCARFF

Superstar Erling Haaland von Meister Manchester City ist nach der Auszeichnung zu Englands Fußballer des Jahres auch zum besten Spieler der Premier League gewählt worden. Das ergab eine Abstimmung der 20 Mannschaftskapitäne und einer Jury aus Fußballexperten. Der norwegische Topstürmer war in seiner Debüt-Saison auf der Insel mit bislang 36 Saisontreffern maßgeblich am fünften Titel in sechs Jahren für die Skyblues beteiligt.

Haaland ist der dritte City-Spieler in Serie, der diese Auszeichnung erhält. Der 22-Jährige folgt auf seinen kongenialen Vorlagengeber Kevin De Bruyne, der 2020 und 2022 die Wahl gewann. 2021 wurde Ruben Dias zum besten Spieler der englischen Topliga ernannt.

Bei der diesjährigen Abstimmung setzte sich Haaland gegen De Bruyne, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Martin Ödegaard, Bukayo Saka (beide FC Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) und Kieran Trippier (Newcastle United) durch.

© 2023 SID