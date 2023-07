Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marcel Sabitzer steht nach einer halben Saison bei Manchester United vorerst wieder beim FC Bayern München unter Vertrag. Der englische Rekordmeister verkündete am Freitag auf seiner Homepage ganz offiziell das fristgerechte Ende des Leihgeschäfts.

Sabitzer kehrt vorerst zum FC Bayern zurück

Foto: IMAGO/Conor Molloy/News Images/IMAGO/Conor Molloy/News Images/SID/IMAGO/Conor Molloy/News Images

Sabitzer, in München meist Reservist, hatte sich in Manchester bestens eingefügt, erlitt im Mai aber eine Meniskusverletzung und verpasste die Endphase der Saison. Der 29-Jährige machte sich dennoch Hoffnung auf einen Verbleib bei United, der bis zum 30. Juni gültige Leihvertrag sah aber offenbar keine Kaufoption vor.

ℹ️ The latest on our squad as 2022/23 loan deals officially come to an end.#MUFC